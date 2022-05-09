Прогноз погоды для Крыма на 9 мая

В праздничный день 9 мая в Крыму будет комфортная теплая погода, без осадков. Об этом информируют в региональном гидрометцентре.

"Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, на побережье до +11; днем +16…+21, в горах +10…+15", – обещают синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +19...+21.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +17…+19.

В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке Феодосии и Керчи осадков тоже не прогнозируют. Температура ночью +9…11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +18...+20.