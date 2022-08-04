Прогноз погоды для Крыма на четверг

В ближайшие сутки в Крыму пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах сильные. Об этом информирует региональный гидрометцентр.

"Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17…22; днем +27…32, в горах +20…25", – говорится в сообщении.

В Симферополе переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +28…30.

В Севастополе облачно, без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, днем западный 6-11 м/с. Ночью столбики термометров покажут +20…22, днем воздух прогреется до +26…28.