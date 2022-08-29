Новости Крыма Прогноз погоды для Крыма на понедельник

Крымский полуостров находится во власти тропической воздушной массы: жарко и без осадков. Об этом передает региональный гидрометцентр. "Ветер северо-восточный 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью 16 – 21градус, на побережье до 26 градусов; днем 28 – 33, в горах от 22 до 27 градусов", – говорится в сообщении. Отмечается, что индекс патогенности погоды на Южном берегу Крыма 29 августа составит 18: "погодные условия субкомфортные". В Симферополе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 18 – 20 градусов тепла, днем 30 – 32. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

