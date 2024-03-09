Прогноз погоды в Крыму на 9 марта

В Крыму ночью 9 марта в южных районах пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 9 марта ночью -4…+1, на южном побережье до +5; днем +5…+10; в горах 0…+4. В воскресенье, 10 марта, ночная температура воздуха понизится до -1…-6, на ЮБК до…+5; дневная повысится до +8…+13.", – уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков.Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2; днем +6...+8.

В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +7…+9.

В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью временами дождь. Ночью температура воздуха составит +1...3, днем +7...9.

В Евпатории ночью около -1...+1 градус, днем до +8 и без осадков.

В Судаке и Феодосии ночью -1...+1, возможен дождь, днем от 7 до 9 градусов тепла и сухо.