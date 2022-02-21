Прогноз погоды в Крыму на понедельник

В начале рабочей недели на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах туман, в горах сохраняется гололедица. Об этом информирует Крымский гидрометцентр.

"Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха: ночью +1…+6 градусов, в горах 0…-3; днем +8…+13, в горах +1…+6 градусов; во вторник максимальная температура воздуха составит +10…+15, минимальная температура воздуха существенно не изменится", – сказано в сообщении