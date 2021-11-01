Новости Крыма

Прогноз погоды в Крыму на пятницу

Сегодня, 13:44Общество

5

В ближайшие трое суток на погоду в Крыму повлияет юго-западная периферия антициклона, существенных осадков не ожидается.

"Ночью и утром местами туман. Дневная температура воздуха составит: +18…+23; ночью +5…+10, на побережье до +15 градусов. Ветер юго-восточный", – проинформировали в региональном гидрометцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22.

В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +19…+21 градус.

В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +15...+19 градусов.

В Евпатории переменная облачность, ночью туман. Без осадков. Ветер юго-восточный 1- 4 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +17...+19.

В Феодосии и Судаке переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2.4-5.0. м/с. Температура воздуха ночью +12...+13, днем +15...+19 градусов.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Ноябрь 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх