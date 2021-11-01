Новости Крыма Прогноз погоды в Крыму на пятницу

В ближайшие трое суток на погоду в Крыму повлияет юго-западная периферия антициклона, существенных осадков не ожидается. "Ночью и утром местами туман. Дневная температура воздуха составит: +18…+23; ночью +5…+10, на побережье до +15 градусов. Ветер юго-восточный", – проинформировали в региональном гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22. В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +19…+21 градус. В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-3 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +15...+19 градусов. В Евпатории переменная облачность, ночью туман. Без осадков. Ветер юго-восточный 1- 4 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +17...+19. В Феодосии и Судаке переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 2.4-5.0. м/с. Температура воздуха ночью +12...+13, днем +15...+19 градусов. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

