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Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник

22 сентября 2020, 09:45Новости

Область повышенного атмосферного давления обусловит на полуострове теплую и солнечную погоду.

В Крыму температура воздуха составит ночью +8…13 градусов, на побережье до +18; днем +22…27 градусов, в горах +15…20 градусов.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +24…26.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +23…25. На ЮБК без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +24…26.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +22…24.

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