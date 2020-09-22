Новости Крыма Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник Область повышенного атмосферного давления обусловит на полуострове теплую и солнечную погоду. В Крыму температура воздуха составит ночью +8…13 градусов, на побережье до +18; днем +22…27 градусов, в горах +15…20 градусов. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +24…26. В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +23…25. На ЮБК без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +24…26. В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +22…24. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

