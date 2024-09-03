Прогноз погоды в Крыму на вторник

Во вторник на полуострове ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом проинформировали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, на побережье до +25; днем +26…31, в горах +20…25 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +27...29.

В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков; утром, днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.

В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +22...+24 градуса, днем +27...+29.

В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22 градусов, днем +27...+31.