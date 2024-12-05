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Новости Крыма

Программа "Земский тренер" в Крыму – что изменится в селах с 2025 года

05 декабря 2024, 11:02Общество

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Спортивная инфраструктура в селах Крыма активно развивается, а программа "Земский тренер" может дать толчок развитию спорта в сельской местности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комиссии по делам молодежи, массового спорта и туризма Общественной палаты Крыма Ольга Безугловец.

"В сельской местности строятся спортивные площадки самые разные: силовые, для воркаута, для сдачи норм ГТО. Многие умные, высокотехнологичные. И для них уже не просто нужен тренер, а специалист, которой разбирается и может научить их использовать", – сказала она.

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