Спортивная инфраструктура в селах Крыма активно развивается, а программа "Земский тренер" может дать толчок развитию спорта в сельской местности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комиссии по делам молодежи, массового спорта и туризма Общественной палаты Крыма Ольга Безугловец.

"В сельской местности строятся спортивные площадки самые разные: силовые, для воркаута, для сдачи норм ГТО. Многие умные, высокотехнологичные. И для них уже не просто нужен тренер, а специалист, которой разбирается и может научить их использовать", – сказала она.