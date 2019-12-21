Прокуратура АРК направила в суд обвинение против "единороса" из Севастополя

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинение против задержанного в Херсоне члена партии "Единая Россия" ​и организации "Автоканал Севастополя" Игоря Кучерявого.

"Прокуратура автономии передала в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, участника незаконной организации "Автоканал Севастополя", который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", – говорится в сообщении.

Херсонский городской суд 10 декабря отправил под домашний арест на 60 суток "единороса" из Севастополя Игоря Кучерявого.

О задержании сотрудниками СБУ на административной границе между Крымом и Херсонщиной, на пункте пропуска "Каланчак", члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого стало известно 3 декабря. На следующий день в СБУ сообщили, что мужчина направлялся на материковую Украину за украинским паспортом.