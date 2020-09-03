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Прокуратура хочет закрыть два опасных ТЦ в Севастополе

Прокуратура хочет закрыть два опасных ТЦ в Севастополе

03 сентября 2020, 14:39Новости

Сотрудники прокуратуры Севастополя нашли нарушения требований пожарной безопасности в двух торговых центрах города. Один из них уже закрыт по решению суда. Речь идет о ТЦ, расположенном на улице Льва Толстого. Несколькими днями ранее деятельность этого торгового центра была приостановлена, так как суд решил, что его использование небезопасно.

Но, как информирует пресс-служба прокуратуры Севастополя, индивидуальный предприниматель, владеющий этим ТЦ, не стал выполнять решение суда и снова открыл магазины. К решению вопроса пришлось привлекать судебных приставов.

"По результатам выездной проверки здание торгового центра освобождено от людей, все входы опломбированы. В отношении собственника торгового центра составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера)", – рассказали в прокуратуре.

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