Новости Крыма Прокуратура Керчи заставила управляющую компанию провести ремонт в многоэтажке

Прокуратура Керчи заставила управляющую компанию провести ремонт в многоэтажке Прокуратура Керчи провела проверку исполнения требований жилищного законодательства в деятельности управляющей компании – МУП МОГОК РК "ЖилсервисКерчь". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. Установлено, что предприятием своевременно не проводились мероприятия по текущему ремонту кровли многоквартирного дома, оштукатуриванию фасадов и ремонту балконных плит. С целью устранения выявленных нарушений прокуратура города в адрес директора управляющей компании внесла представление, по результатам рассмотрения которого осуществлен ремонт общедомового имущества. Также, прокуратура города возбудила в отношении директора управляющей компании дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), по результатам рассмотрения которого постановлением начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

