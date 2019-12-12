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Прокуратура Керчи заставила управляющую компанию провести ремонт в многоэтажке

Прокуратура Керчи заставила управляющую компанию провести ремонт в многоэтажке

12 декабря 2019, 22:06Новости

Прокуратура Керчи провела проверку исполнения требований жилищного законодательства в деятельности управляющей компании – МУП МОГОК РК "ЖилсервисКерчь". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Установлено, что предприятием своевременно не проводились мероприятия по текущему ремонту кровли многоквартирного дома, оштукатуриванию фасадов и ремонту балконных плит.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура города в адрес директора управляющей компании внесла представление, по результатам рассмотрения которого осуществлен ремонт общедомового имущества.

Также, прокуратура города возбудила в отношении директора управляющей компании дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), по результатам рассмотрения которого постановлением начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб.

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