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Прокуратура нашла еще один незаконно проданный гектар возле Карадага

22 декабря 2021, 15:42Общество

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Прокуратура Феодосии потребует вернуть в госсобственность земельные участки общей площадью около одного гектара, незаконно переданные в частные руки 13 лет назад. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идет о земле в поселке Курортном, которая с 1965 года находилась в пользовании Карадагской актинометрической обсерватории на основании соответствующего акта, выданного Феодосийским городским советом депутатов трудящихся.

"В нарушение требований законодательства и в отсутствие полномочий поселковый совет в период с 2008 года по 2009 год передал земельный участок в собственность физическим лицам", – сказано в сообщении.

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