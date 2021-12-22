Прокуратура нашла еще один незаконно проданный гектар возле Карадага

Прокуратура Феодосии потребует вернуть в госсобственность земельные участки общей площадью около одного гектара, незаконно переданные в частные руки 13 лет назад. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идет о земле в поселке Курортном, которая с 1965 года находилась в пользовании Карадагской актинометрической обсерватории на основании соответствующего акта, выданного Феодосийским городским советом депутатов трудящихся.

"В нарушение требований законодательства и в отсутствие полномочий поселковый совет в период с 2008 года по 2009 год передал земельный участок в собственность физическим лицам", – сказано в сообщении.