Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте

Причиной крупной аварии на коллекторе в Большой Ялте, которая произошла в июне этого года и привела к массовым отключениям воды, стало ненадлежащее обслуживание со стороны Водоканала. Об этом информирует прокуратура Крыма.

"Установлено, что государственным унитарным предприятием "Водоканал ЮБК" не принято своевременных и надлежащих мер по содержанию и сохранности канализационного коллектора. В этой связи прокуратурой Ялты в адрес директора предприятия внесено представление, которое находится на рассмотрении", – говорится в сообщении.

23 июня сообщалось, что из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ было остановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Южного берега Крыма. К утру следующего дня коммунальщики устранили последствия аварии на коллекторе в Большой Ялте, подача воды в поселки Южнобережья восстановлена.