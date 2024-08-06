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Новости Крыма

Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте

06 августа 2024, 11:21Новости

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Причиной крупной аварии на коллекторе в Большой Ялте, которая произошла в июне этого года и привела к массовым отключениям воды, стало ненадлежащее обслуживание со стороны Водоканала. Об этом информирует прокуратура Крыма.

"Установлено, что государственным унитарным предприятием "Водоканал ЮБК" не принято своевременных и надлежащих мер по содержанию и сохранности канализационного коллектора. В этой связи прокуратурой Ялты в адрес директора предприятия внесено представление, которое находится на рассмотрении", – говорится в сообщении.

23 июня сообщалось, что из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ было остановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Южного берега Крыма. К утру следующего дня коммунальщики устранили последствия аварии на коллекторе в Большой Ялте, подача воды в поселки Южнобережья восстановлена.

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