Прокуратура РК проверит причину массового отключения света в Симферополе

Причины отключения более четырех тысяч абонентов Симферополя от электроснабжения проверит республиканская прокуратура. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Массовое отключение света в Симферополе произошло в четверг около 10:00 утра. Как сообщили в пресс-службе "Крымэнерго", причиной стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. Без электричества остались 3904 абонента, в том числе Городская больница №7, которую запитали по резервной схеме.

"Прокуратура Республики Крым проводит проверку по факту ограничения в электроснабжении, в связи с чем приостановлена подача коммунальных услуг порядка 4 тысячам абонентов на территории Симферополя", – сообщили в надзорном ведомстве.