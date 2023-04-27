Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Прокуратура РК проверит причину массового отключения света в Симферополе

27 апреля 2023, 13:36Общество

2

Причины отключения более четырех тысяч абонентов Симферополя от электроснабжения проверит республиканская прокуратура. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Массовое отключение света в Симферополе произошло в четверг около 10:00 утра. Как сообщили в пресс-службе "Крымэнерго", причиной стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. Без электричества остались 3904 абонента, в том числе Городская больница №7, которую запитали по резервной схеме.

"Прокуратура Республики Крым проводит проверку по факту ограничения в электроснабжении, в связи с чем приостановлена подача коммунальных услуг порядка 4 тысячам абонентов на территории Симферополя", – сообщили в надзорном ведомстве.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Апрель 2023
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх