Новости Крыма

Прокуратура выявила беззаконие и хаос в наружной рекламе в Севастополе

10 июня 2022, 15:16Общество

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В прокуратуре Севастополя заявили об организации в городе теневых схем по легализации рекламных конструкций. Это стало возможным из-за отсутствия предусмотренных законом торгов, а также бездействия двух профильных департаментов правительства города и полиции. Об этом на межведомственной рабочей группе по вопросам защиты прав предпринимателей сообщила начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анна Иванченко, сообщили в ведомстве.

Прокуратура проверила работу органов исполнительной власти и выявила нарушения законодательства о рекламе и защите конкуренции. В частности, выяснилось, что департамент архитектуры и градостроительства Севастополя не организует и не проводит торги, по итогам которых предоставляется право заключать договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

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