Его обязали возместить убытки, причиненные воинской части в размере 674 242 рубля, которые он несколько лет выплачивал из пенсии.

Гражданин России служил в Советской армии на Западной Украине. В начале нулевых он был обвинен в халатности по делу о хищении нефтепродуктов из части.

Житель Мурманска, бывший военнослужащий Советской армии, платит часть своих доходов воинской части Украины, причем теперь он обязан это делать по решению российского суда.

Недавно мужчина обратился в суд с просьбой о прекращении исполнительного производства. Он утверждал, что не желает финансировать Вооруженные силы Украины, тем более во время проведения СВО.

Сославшись на Минскую конвенцию "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", суд отказал бывшему военному.

Эту конвенцию страны СНГ приняли в 1993 году, причем на сегодня ни Украина, ни Россия из неё не вышли.

Складывается очень любопытная ситуация: в то время как одни отдают последнее для покупки всего необходимого для бойцов в зоне проведения СВО, государственные суды, обязуют своих граждан перечислять деньги в бюджет врага.