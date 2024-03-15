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Новости Крыма

ПСБ открыл в Симферополе офис для обслуживания крупного бизнеса

15 марта 2024, 17:17Общество

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ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) открыл в Симферополе офис нового формата для обслуживания корпоративного бизнеса и состоятельных частных клиентов, информирует банк.

"Для ПСБ финансовая поддержка бизнеса в Крыму и в новых субъектах является стратегически важным направлением деятельности. Мы наблюдаем рост инвестиционной активности в регионе, увеличение производственных мощностей, расширение рынков сбыта местной продукции. Поэтому мы открыли в Симферополе отделение, которое будет сосредоточено на комплексном обслуживании крупных и состоятельных клиентов", – приводятся в сообщении слова управляющего офисом ПСБ "БЦ "Таврический" Павла Овсиенко.

Как отметил на церемонии открытия старший вице-президент – директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов, ПСБ – крупный системно значимый банк, который начал полноценную работу с сегментом Private Banking (банковское обслуживание состоятельных частных клиентов) на Крымском полуострове.

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