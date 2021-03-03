Пугаться не надо: в Крыму будут тестировать систему оповещения о ЧС

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В республике будет проводиться тестирование системы оповещения о чрезвычайных ситуациях: сирены и речевые сообщения прозвучат в городах полуострова в 13 и 15 часов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления оповещения и связи МЧС Республики Крым Валерий Обозенко.

"Впервые будет запущена установка в аэропорту Симферополя, ее установили месяц назад. Посмотрим, какова будет реакция пассажиров воздушного транспорта. В преддверии курортного сезона установками планируется оснастить все населенные пункты городского округа Ялта", – сообщил Валерий Обозенко. Некоторые объекты пока не оснащены системой оповещения. "К сожалению, пока в процессе не задействованы новая больница им. Семашко и трасса "Таврида". Однако в проекте у нас установка более чем 1000 сирен в каждом населенном пункте, включая села", – поделился начальник управления оповещения и связи МЧС.