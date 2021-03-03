Новости Крыма

Пугаться не надо: в Крыму будут тестировать систему оповещения о ЧС

03 марта 2021, 11:04Общество

2
отменить загрузку

В республике будет проводиться тестирование системы оповещения о чрезвычайных ситуациях: сирены и речевые сообщения прозвучат в городах полуострова в 13 и 15 часов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления оповещения и связи МЧС Республики Крым Валерий Обозенко.

"Впервые будет запущена установка в аэропорту Симферополя, ее установили месяц назад. Посмотрим, какова будет реакция пассажиров воздушного транспорта. В преддверии курортного сезона установками планируется оснастить все населенные пункты городского округа Ялта", – сообщил Валерий Обозенко. Некоторые объекты пока не оснащены системой оповещения. "К сожалению, пока в процессе не задействованы новая больница им. Семашко и трасса "Таврида". Однако в проекте у нас установка более чем 1000 сирен в каждом населенном пункте, включая села", – поделился начальник управления оповещения и связи МЧС.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Март 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх