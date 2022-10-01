Новости Крыма Путин гуляет-парни в Лимане умирают Давайте вспомним отход наших войск от Изюма и Харькова. Кто не помнит, это было 10-11 сентября, именно в тот день, когда президент вместе с москвичами праздновали День города Москва . В тот день никто не думал, что под Харьковом гибнут наши военнослужащие, Москва радовалась салютам. Такие празднования, кажется, стают традиционными в России. Правительство попросту не хочет показывать отрицательные новости. Так получилось и вчера. Внимание всех граждан России было сосредоточено на подписании договоров с новоприсоединенными областями. Вечером же все вышли отмечать данное событие. Но почему-то никто и слова не сказал о том, что группировка Вооруженных сил РФ попала в окружении в Лимане . Новостей об этом нет, но, судя по всему, тем, кто там находится, было отнюдь не так сладко, как людям на концерте в Москве. Только вдумайтесь в то, что произошло 30 сентября. Владимир Путин объявил о присоединении новых территорий, а спустя несколько часов мы уже потеряли их часть и часть наших войск. Было бы смешно, если бы не так грустно. Как это все можно назвать, если не "танцами на костях"? Разве может здравое правительство так поступать? Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

