Путин гуляет-парни в Лимане умирают

Давайте вспомним отход наших войск от Изюма и Харькова. Кто не помнит, это было 10-11 сентября, именно в тот день, когда президент вместе с москвичами праздновали
Такие празднования, кажется, стают традиционными в России. Правительство попросту не хочет показывать отрицательные новости.
Так получилось и вчера. Внимание всех граждан России было сосредоточено на подписании договоров с новоприсоединенными областями. Вечером же все вышли отмечать данное событие. Но почему-то никто и слова не сказал о том, что
Только вдумайтесь в то, что произошло 30 сентября. Владимир Путин объявил о присоединении новых территорий, а спустя несколько часов мы уже потеряли их часть и часть наших войск. Было бы смешно, если бы не так грустно. Как это все можно назвать, если не "танцами на костях"? Разве может здравое правительство так поступать?