Новости Крыма

Путин гуляет-парни в Лимане умирают

01 октября 2022, 13:05Главная

Давайте вспомним отход наших войск от Изюма и Харькова. Кто не помнит, это было 10-11 сентября, именно в тот день, когда президент вместе с москвичами праздновали День города Москва. В тот день никто не думал, что под Харьковом гибнут наши военнослужащие, Москва радовалась салютам.

Такие празднования, кажется, стают традиционными в России. Правительство попросту не хочет показывать отрицательные новости.

Так получилось и вчера. Внимание всех граждан России было сосредоточено на подписании договоров с новоприсоединенными областями. Вечером же все вышли отмечать данное событие. Но почему-то никто и слова не сказал о том, что группировка Вооруженных сил РФ попала в окружении в Лимане. Новостей об этом нет, но, судя по всему, тем, кто там находится, было отнюдь не так сладко, как людям на концерте в Москве.

Только вдумайтесь в то, что произошло 30 сентября. Владимир Путин объявил о присоединении новых территорий, а спустя несколько часов мы уже потеряли их часть и часть наших войск. Было бы смешно, если бы не так грустно. Как это все можно назвать, если не "танцами на костях"? Разве может здравое правительство так поступать?

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