Путин на поезде проедет по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин не только примет участие в церемонии, посвященной открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, но и сам проедет по нему. Об этом сообщает ТАСС.

"Президент начинает рабочую неделю на Крымском мосту, он примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения через Крымский мост. Наконец-то этот крупнейший строительный объект будет завершен. Это самый протяженный в России и Европе мост – 19 км, начали строить в феврале 2016 года", – сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин "в поезде проедет из Крыма в сторону Краснодарского края [по Крымскому мосту], пока будет ехать, пообщается с рабочими, которые строили мост". Представитель Кремля добавил, что президент также выслушает доклад министра транспорта Евгения Дитриха, после чего "будет открыто постоянное железнодорожное сообщение".

Песков назвал открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту "важнейшим событием для страны".