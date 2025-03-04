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Новости Крыма

Путин наградил орденом Мужества депутата из Севастополя за участие в СВО

04 марта 2025, 14:28Общество

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества заместителя председателя Заксобрания Севастополя Василия Зубенко, успешно выполнявшего задачи в зоне специальной военной операции. Награду ветерану вручил губернатор региона Михаил Развожаев.

Василий Зубенко – подполковник, ветеран боевых действий, на данный момент работает вице-спикером Заксобрания Севастополя и возглавляет региональное отделение всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

"В 2023-2024 годах Василий Викторович участвовал в специальной военной операции: сам пошел в военкомат и отправился защищать Родину, выполнял важные задачи. Служил в бригаде беспилотной авиации "ГРОМ "Каскад", которая занимается глубинной разведкой по обнаружению целей, корректировкой огня и уничтожением вражеских объектов", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

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