Новости Крыма Путин наградил орденом Мужества депутата из Севастополя за участие в СВО

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества заместителя председателя Заксобрания Севастополя Василия Зубенко, успешно выполнявшего задачи в зоне специальной военной операции. Награду ветерану вручил губернатор региона Михаил Развожаев. Василий Зубенко – подполковник, ветеран боевых действий, на данный момент работает вице-спикером Заксобрания Севастополя и возглавляет региональное отделение всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". "В 2023-2024 годах Василий Викторович участвовал в специальной военной операции: сам пошел в военкомат и отправился защищать Родину, выполнял важные задачи. Служил в бригаде беспилотной авиации "ГРОМ "Каскад", которая занимается глубинной разведкой по обнаружению целей, корректировкой огня и уничтожением вражеских объектов", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

