Путин не любит историю. Чего не учел Президент, начиная спецоперацию

Александр Андреевич Свечин – русский и советский военачальник, военный теоретик, публицист и педагог, автор классического труда "Стратегия", предсказал, что будущая война будет вестись на истощение военных и экономических ресурсов её участников.

Учёный полагал, что для точного прогноза будущих войн и их последствий важно не только посчитать, сколько у врага оружия и техники, но и правильно оценить промышленно-экономический потенциал своей страны, равно как и противника. Поэтому исследованию проблемы экономической мобилизации и влиянию экономики на ход войны, Свечин уделял особое внимание. Он утверждал, что войны, в которых столкнутся сильные противники, будут принимать затяжной характер с использованием разнообразных форм вооружённой борьбы. Свечин и его сторонники всячески предостерегали от упования на быстрые успехи в расчёте на реализацию идей "стратегии сокрушения", которая якобы позволит решить исход войны блестящей серией наступательных операций в кратчайшие сроки.

Помимо прочего, Свечин разработал, конкретизировал и ввёл в научный оборот такие понятия как: "политическое оружие", "политическое разложение", "политическая устойчивость", "политическая подготовка к войне" и другие. По мнению учёного, война представляет собой "не лекарство от внутренних болезней государства, а серьёзнейший экзамен здоровья внутренней политики".

Так вот, прошло почти сто лет, а воз и ныне там... В академиях и штабах видно не читали Свечина, а он как в воду глядел:

"Плохой солдат имеет такой же желудок, занимает в вагоне такое же место, требует такого же хвоста нестроевых, как и хороший солдат. Но он стоит намного дороже, раз война уже началась. Он расходует огнеприпасы менее экономно и автоматическое оружие в его руках является ужасным орудием мотовства [...]

Плохая рота обладает способностью таять, как лед на летнем солнце. При затрате огромного количества жизней, здоровья, усилий, она дает совершенно ничтожную полезную работу. Все уходит на преодоление внутренних трений, на борьбу не с действительным противником, а с призраками больного воображения. Надо быть очень богатым государством, чтобы пытаться вести современную войну плохими войсками".

"Кто не знает своего прошлого-не имеет будущего", а Владимир Владимирович Путин, любитель оперировать историческими фактами создания государства, видимо не читал, либо читал плохо Свечина, если принимает столь серьезные решения. Ведь 24 февраля он и рассчитывал на "стратегию сокрушения", описанную Свечиным, вот только противник оказался намного сильнее.