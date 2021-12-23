Новости Крыма

Путин о присоединении Крыма: мы не могли поступить иначе

23 декабря 2021, 14:50Общество

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Перед государственным переворотом 2014 года на Украине Россия и не думала о присоединении Крыма, но была вынуждена пойти на этот шаг, когда над жителями полуострова нависла угроза со стороны пришедших к власти украинских радикалов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в четверг.

"Что произошло в 2014 году? Кровавый госпереворот. Людей убивали и сжигали… После этого возник Крым. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, взять их под свою защиту? Невозможно. Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", – рассказал российский лидер.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе.

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