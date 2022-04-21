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Путин поддержал идею ученицы из Севастополя создать в РФ детское движение

21 апреля 2022, 11:17Общество

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Владимир Путин поддержал идею школьницы из Севастополя Дианы Красовской создать общероссийскую детскую организацию, пообещав помощь и поддержку в случае активности в этом направлении самой молодежи. Об этом глава государства заявил на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", прошедшем в Екатерининском зале Кремля.

"Над этим можно подумать. Только нужно сделать это не забюрокраченным образом, не так, чтобы было что-то сверху навязано, в какие-то строгие формы погружено – нет, это должно идти изнутри, снизу. А задача государства должна заключаться только в том, чтобы помочь и поддержать. Давайте на эту тему вот в таком вот варианте и подумаем <...> идея хорошая", – сообщил Путин.

Диана Красовская рассказала президенту, что она уроженка Луганска и уже восемь лет живет в Севастополе. По ее словам, идея создать общероссийскую детскую организацию пришла к ней после того, как она стала участницей сообщества "Большая перемена" и победительницей конкурса проекта, познакомилась со многими активными ребятами со всех концов России и вместе с единомышленниками дала старт всероссийской акции помощи детям Донбасса.

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