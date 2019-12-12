Путин проедет на первом поезде по Керченскому мосту

Российские и крымские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что российский президент Владимир Путин лично откроет движение поездов по Керченскому мосту.

Как сообщает российские проект Daily Storm, в честь открытия железнодорожного движения состоится торжественная церемония с участием Путина.

Официально Кремль не сообщает о планах Путина открыть движение поездов по Керченскому мосту.

В 2018 году автомобильное движение по Керченскому мосту тоже открывал Путин. Он проехал за рулем "КамАЗа" из Тамани в Керчь.

Ранее сообщили о начале продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые будут следовать через Керченский мост. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря.