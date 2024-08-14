Пять лет за организацию притона: в Севастополе осудят ОПГ

В Севастополе перед судом предстанут участники преступной группы, обвиняемые в организации занятия проституцией. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД Севастополя.

"Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении шестерых местных жителей и двоих крымчан, организовавших на территории Севастополя незаконный бизнес", – сказано в сообщении.

По версии следствия, в 2020 году 45-летняя местная жительница создала и возглавила преступную группу, нашла 11 девушек, оказывавших услуги интимного характера. Затем арендовала и периодически меняла не менее 11 жилых помещений для занятия в них проституцией, а также приобрела три легковых автомобиля для перевозки девушек к клиентам и обеспечила участников группы средствами связи.