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Новости Крыма

Пять сел Ленинского района Крыма на двое суток останутся без газа

20 сентября 2024, 12:59Общество

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На двое суток без газа останутся жители пяти населенных пунктов Ленинского района Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Крымгазсети".

"Подача газоснабжения будет приостановлена 24 сентября с 8:00 по 26 сентября до 17:00, в связи с производством работ", – говорится в сообщении.

Под отключение попадут абоненты поселка городского типа Ленино. Газа не будет на улицах Азовская, Гагарина, Заводская, Мичурина, Титова, Курчатова (частично), а также на переулках Новый и Советский.

В селе Семеновка без газа временно останутся абоненты по адресам: ул. Дачная, ул. Лидии Шведченко, ул. Набережная, ул. Подгорная, ул. Степная.

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