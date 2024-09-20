Пять сел Ленинского района Крыма на двое суток останутся без газа

На двое суток без газа останутся жители пяти населенных пунктов Ленинского района Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Крымгазсети".

"Подача газоснабжения будет приостановлена 24 сентября с 8:00 по 26 сентября до 17:00, в связи с производством работ", – говорится в сообщении.

Под отключение попадут абоненты поселка городского типа Ленино. Газа не будет на улицах Азовская, Гагарина, Заводская, Мичурина, Титова, Курчатова (частично), а также на переулках Новый и Советский.

В селе Семеновка без газа временно останутся абоненты по адресам: ул. Дачная, ул. Лидии Шведченко, ул. Набережная, ул. Подгорная, ул. Степная.