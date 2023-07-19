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Новости Крыма

Пятеро в больнице после ночной аварии в Севастополе

19 июля 2023, 14:50Происшествия в Крыму

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Трое взрослых и двое подростков с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу в Севастополе после столкновения двух легковых автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по городу.

Авария произошла накануне из-за беспечности 20-летнего водителя. Daewoo Nexia под его управлением при повороте налево стал съезжать с дороги, не пропустив Skoda Octavia, направлявшийся по встречной полосе прямо.

В результате столкновения автомобилей пострадали пять человек. Среди них сам молодой водитель, допустивший ДТП, и три его пассажирки – девушки 17, 18, 20 лет, а также пассажирка Skoda, 34-летняя женщина. Все они были доставлены в больницу с травмами "различной степени тяжести", уточнили в полиции.

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