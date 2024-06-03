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Новости Крыма

Пятый класс пожарной опасности объявлен в трех районах Крыма

Сегодня, 12:04Общество

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В трех районах Крыма введен наивысший класс пожарной опасности. Об этом информирует пресс-служба республиканского Главка МЧС России.

"В муниципальном округе Ялта, в Симферополе, а так же в Белогорском районе – 5 класс пожарной опасности", – предупреждают в министерстве.

Спасатели подчеркнули. что в этот период любой источник открытого огня может привести к крупным лесным и ландшафтным пожарам, которые невозможно потушить, а лишь локализовать. По данным МЧС, в этом году зафиксировано уже 11 природных пожаров в горах и лесу.

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