Пятый класс пожарной опасности объявлен в трех районах Крыма

В трех районах Крыма введен наивысший класс пожарной опасности. Об этом информирует пресс-служба республиканского Главка МЧС России.

"В муниципальном округе Ялта, в Симферополе, а так же в Белогорском районе – 5 класс пожарной опасности", – предупреждают в министерстве.

Спасатели подчеркнули. что в этот период любой источник открытого огня может привести к крупным лесным и ландшафтным пожарам, которые невозможно потушить, а лишь локализовать. По данным МЧС, в этом году зафиксировано уже 11 природных пожаров в горах и лесу.