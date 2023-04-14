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Новости Крыма

Работа Керченской переправы приостановлена

14 апреля 2023, 14:22Общество

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Работа Керченской переправы приостановлена из-за техобслуживания причала. Об этом передает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

"По информации Керченского морского порта, в 11:10 работа паромной переправы приостановлена по техническим причинам – проведение технического обслуживания причала в порту "Кавказ", – говорится в Telegram-канале спасательного ведомства.

Время завершения работ не уточняется. Водителям, которые планируют поездки через паромную переправу, рекомендуют отслеживать оперативную обстановку в Керченском проливе и при необходимости воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.

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