Новости Крыма Работа Керченской переправы приостановлена Работа Керченской переправы приостановлена из-за техобслуживания причала. Об этом передает пресс-служба республиканского главка МЧС России. "По информации Керченского морского порта, в 11:10 работа паромной переправы приостановлена по техническим причинам – проведение технического обслуживания причала в порту "Кавказ", – говорится в Telegram-канале спасательного ведомства. Время завершения работ не уточняется. Водителям, которые планируют поездки через паромную переправу, рекомендуют отслеживать оперативную обстановку в Керченском проливе и при необходимости воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

