Работа МУП "Железнодорожный жилсервис" вызвала критику симферопольцев

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Жители Железнодорожного района Симферополя подвергли критике работу управляющей компании "Железнодорожный жилсервис" в части уборки и ремонта подъездов и некоторых других вопросов. Свои жалобы жители многоквартирных домов по улицам Киевская, Гагарина, и Железнодорожная озвучили главе Крыма Сергею Аксенову и руководителю администрации города Валентину Демидову.

"Отдельный блок вопросов касался качества работы МУП "Железнодорожный Жилсервис". В частности, у жителей есть нарекания по частоте и качеству уборки подъездов, в ряде домов требуется текущий ремонт входных групп и подъездов. Необходимо обеспечить взаимодействие с интернет-провайдерами по вопросу использования общедомового имущества, приведения в надлежащее состояние сетей, которые портят внешний вид фасадов и зачастую хаотично расположены в подъездах", – сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.