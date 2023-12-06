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Новости Крыма

Работа по ликвидации ЧС – прокуратура озвучила претензии к "Крымэнерго"

06 декабря 2023, 12:19Общество

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Прокуратура внесла представление в адрес "Крымэнерго" в связи с ненадлежащей работой по ликвидации последствий урагана, также представление вынесено в адрес властей Черноморского района. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

"В связи с длительным проведением работ по восстановлению электроснабжения в нескольких селах Симферопольского и Сакского районов, а также непринятию надлежащих мер по оперативному восстановлению подачи коммунальной услуги, прокуратура Симферопольского района, а также Сакская межрайонная прокуратура внесли в адрес государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" представления", – сказано в сообщении.

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