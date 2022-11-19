Работников частных предприятий заставляют делать "добровольные" платежи для обеспечения армии

"После выслушивания возмущений коллектива, он лишь сдвинул плечами и указал на стол с бланками заявлений. Теперь из моей зарплаты в 30 тыс. рублей, 3 тыс. будет уходить якобы на армию. Но зная, как работает система, уверен, что эти деньги осядут по карманам отдельных лиц", – добавил наш собеседник.

В редакцию нашего издания обратился один из работников Акционерного общества "Крымский содовый завод" с информацией о том, что 15 ноября исполнительный директор предприятия Рустам Гильманов собрал совещание руководителей и сообщил следующее: "Работники предприятия должны ежемесячно, в добровольном порядке отчислять 10% от зарплаты на нужды СВО. Это указание получено свыше. В первую очередь это касается забронированных от мобилизации мужчин, поскольку если вы не воюете-надо помогать армии по-другому. В случае отказа от материальной помощи Вооруженным силам, будут приняты кадровые решения".

В графе реквизиты, указано данные Благотворительного фонда "Защита", зарегистрированного в Москве по адресу ул. 1-я Фрунзенская, дом 6. Проанализировав официальный сайт фонда , эксперты События.Инфо не смогли найти отчетов о расходах денежных средств, что является очень подозрительным, ведь каждый, кто пожертвовал деньги, должен понимать куда и на какие нужды они использованы.

Факт подобного рода "добровольных" сборов денежных средств на нужды армии как минимум настораживает. Ведущие политики не устают повторять о выделении бюджетных денег для обеспечения российских солдат всем необходимым, но в то же время принуждают людей делать вот такие "добровольные" взносы на счета сомнительных благотворительных фондов.

Как это можно назвать если не заработок на крови? Одни сначала разворовали, а теперь собирают деньги чтобы закрыть дырки, а другие с удовольствием поставляют необходимые товары по завышенным ценам. Вот только платят за весь этот коррупционный банкет простые люди.