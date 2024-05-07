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Новости Крыма

Работы идут постоянно: как готовят к сезону Судакскую крепость в Крыму

07 мая 2024, 11:02Общество

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Музей-заповедник "Судакская крепость" на юго-восточном побережье Крыма готов к летнему курортному сезону, те или иные реставрационные работы там происходят практически постоянно. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации Судака Константин Подсевалов.

"Насколько я знаю, на этом объекте постоянно происходят какие-то реставрационные работы, они практически не останавливаются, потому что крепость нужно поддерживать в том состоянии, в каком она была в XVI веке. Не открою тайну, если скажу, что на побережье было много генуэзских крепостей, но лучше всего она сохранилась в Судаке, и нужно постоянно поддерживать ее в том первозданном виде, в котором она есть", – сказал градоначальник.

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