Работы идут постоянно: как готовят к сезону Судакскую крепость в Крыму

Музей-заповедник "Судакская крепость" на юго-восточном побережье Крыма готов к летнему курортному сезону, те или иные реставрационные работы там происходят практически постоянно. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации Судака Константин Подсевалов.

"Насколько я знаю, на этом объекте постоянно происходят какие-то реставрационные работы, они практически не останавливаются, потому что крепость нужно поддерживать в том состоянии, в каком она была в XVI веке. Не открою тайну, если скажу, что на побережье было много генуэзских крепостей, но лучше всего она сохранилась в Судаке, и нужно постоянно поддерживать ее в том первозданном виде, в котором она есть", – сказал градоначальник.