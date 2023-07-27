Новости Крыма Работы на 640 млн рублей: в двух районах Крыма отремонтируют больницы

В Симферопольском и Ленинском районах Крыма капитально отремонтируют здания медицинских стационаров. Соответствующие распоряжения опубликованы на правительственном портале республики. Симферопольский район "Определить общество с ограниченной ответственностью "Стандарт Девелопмент" подрядчиком по контракту "Капитальный ремонт Перовской участковой больницы, по адресу Республика Крым, Симферопольский район, село Перово, улица Ленина, 1б", – рассказано в распоряжении главы Крыма. Сумма контракта в данном случае – 33,1 млн рублей. Этот же подрядчик отремонтирует Пионерскую участковую больницу в селе Пионерское, по улице Алуштинской, 71а, почти за 45 млн рублей. Работы должны быть выполнены до 1 декабря. Заказчик – Симферопольская центральная районная клиническая больница. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

