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Новости Крыма

Работы на 640 млн рублей: в двух районах Крыма отремонтируют больницы

27 июля 2023, 12:15Общество

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В Симферопольском и Ленинском районах Крыма капитально отремонтируют здания медицинских стационаров. Соответствующие распоряжения опубликованы на правительственном портале республики.

Симферопольский район

"Определить общество с ограниченной ответственностью "Стандарт Девелопмент" подрядчиком по контракту "Капитальный ремонт Перовской участковой больницы, по адресу Республика Крым, Симферопольский район, село Перово, улица Ленина, 1б", – рассказано в распоряжении главы Крыма.

Сумма контракта в данном случае – 33,1 млн рублей. Этот же подрядчик отремонтирует Пионерскую участковую больницу в селе Пионерское, по улице Алуштинской, 71а, почти за 45 млн рублей.

Работы должны быть выполнены до 1 декабря. Заказчик – Симферопольская центральная районная клиническая больница.

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