Ракеты HIMARS теперь достают до Крыма

После отхода российских войск с территории левого берега , тучи над северной частью территории Республики Крым начали сгущаться. И не просто так.

Власти не спешат сообщать о том, что, заняв новые позиции, ВСУ с помощью РСЗО HIMARS смогут доставать как минимум до Армянска, а то и до Джанкоя. Это мы говорим о ракетах минимальной дальности, которые летят на 70-75 километров. А что будет, если после очередных массированных обстрелов территории Украины, Запад во главе с США станет более решительным и передаст снаряды, с дальностью поражения 350 км. При таком положении дел весь Крым будет в опасности.