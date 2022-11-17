Ракеты HIMARS теперь достают до Крыма

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Власти не спешат сообщать о том, что, заняв новые позиции, ВСУ с помощью РСЗО HIMARS смогут доставать как минимум до Армянска, а то и до Джанкоя. Это мы говорим о ракетах минимальной дальности, которые летят на 70-75 километров. А что будет, если после очередных массированных обстрелов территории Украины, Запад во главе с США станет более решительным и передаст снаряды, с дальностью поражения 350 км. При таком положении дел весь Крым будет в опасности.
По этому поводу свой комментарий дала жительница Донбасса: "Ну а что, им паспорта России слишком легко достались, Крым вернулся в родную гавань без войны, а мы действительно отстаиваем свое право быть с Россией кровью и жизнями сотен мирных людей. Пока нас бомбили восемь лет – крымчане лежали на пляжах Ялты и Алушты, попивая прохладительные напитки. Пришел и их черед бороться за право быть с Россией", – сказала Наталья.
Правда лишь в одном, похоже, крымчанам действительно пора всерьез задумываться о том, как быть дальше и готовиться к "прилетам" со стороны Украины.
В свою очередь редакция нашего издательства не призывает жителей Республики временно переезжать от военных объектов/складов/мест расположения личного состава или выезжать с полуострова.
Ждем официальных комментариев власти!