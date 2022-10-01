Ракеты летят в Украину, а вред наносится россиянам

Президент России, в своем обращении заявил , что данный обстрел был ответом на действия Украины относительно Крымского моста и других инфраструктурных объектов на территории России. Всем и так было понятно, что Владимир Путин не оставит это без внимания, но постфактум возникает вопрос, а чего же мы добились, атаковав мирные города Украины?

Жертвами утренней бомбардировки стали несколько десятков мирных жителей Украины и энергосистема. Никаких военных целей не преследовалось. Кажется, что граждане Украины уже настолько привыкли к новой реальности, что напугать их уже не получится.

А вот свое и без этого затруднительное положение на международной арене, Россия сделала ещё хуже. Германия уже созывает встречу G7, мировые лидеры более решительно выступают за поддержку Украины, а Россию, после таких действий, станут просто ненавидеть вместе с нами, простыми гражданами. Слова "Россия" и "россиянин" стают все более отрицательными.

После такого налета, по логике должна следовать наземная операция, а её не будет. А если и будет-погонят неподготовленных мобилизованных. На убой. Под пули злых, мотивированных и хорошо вооруженных ВСУ. Это десятки тысяч напрасных жертв! Такого результата не хочет никто, но у президента свои планы, он давно не слышит простых людей.