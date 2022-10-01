Ракеты летят в Украину, а вред наносится россиянам

10 октября Вооруженными Силами Российской Федерации был нанесен массированный ракетный удар по критической инфраструктуре городов Украины.
Президент России, в своем обращении
Жертвами утренней бомбардировки стали несколько десятков мирных жителей Украины и энергосистема. Никаких военных целей не преследовалось. Кажется, что граждане Украины уже настолько привыкли к новой реальности, что напугать их уже не получится.
А вот свое и без этого затруднительное положение на международной арене, Россия сделала ещё хуже. Германия уже созывает встречу G7, мировые лидеры более решительно выступают за поддержку Украины, а Россию, после таких действий, станут просто ненавидеть вместе с нами, простыми гражданами. Слова "Россия" и "россиянин" стают все более отрицательными.
После такого налета, по логике должна следовать наземная операция, а её не будет. А если и будет-погонят неподготовленных мобилизованных. На убой. Под пули злых, мотивированных и хорошо вооруженных ВСУ. Это десятки тысяч напрасных жертв! Такого результата не хочет никто, но у президента свои планы, он давно не слышит простых людей.