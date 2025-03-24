Раненую туристку спасли в курортном поселке в Крыму

Травмированную туристку спасли в поселке Орджоникидзе под Феодосией. Об этом в понедельник рассказали в пресс-службе МЧС по Крыму.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером. Женщина во время прогулки в районе Второго мыса по неосторожности упала и травмировала ногу, после чего не смогла самостоятельно передвигаться.

"Прибывшие сотрудники Феодосийского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" оказали пострадавшей первую помощь, наложив шину на травмированную ногу", – сказано в сообщении.

После этого женщину на носилках транспортировали к месту подъезда скорой помощи и передали медработникам.