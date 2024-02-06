Ранние овощи и фрукты в Крыму: откуда их везут и насколько они безопасны

На прилавках рынков и магазинов появляются ранние фрукты и овощи, которые привозят в Крым из-за рубежа. Насколько они безопасны, содержатся ли в них нитраты и ядохимикаты, сообщил агроном Михаил Воробьев в эфире радио "Спутник в Крыму".

Привозить их могут откуда угодно: сейчас проблем с транспортировкой нет. Ранние овощи всегда пользуются повышенным спросом, поэтому есть и местные, и зарубежные. Самое главное, что выгоднее для покупателей. Если все выращено по всем правилам, с соблюдением технологий, то опасности в них нет", – говорит эксперт.