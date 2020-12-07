Новости Крыма

"Распечатал Крым": чем запомнился певцу Лозе уходящий год

"Распечатал Крым": чем запомнился певцу Лозе уходящий год

07 декабря 2020, 10:25Общество

В 2020 году лучшее событие в жизни известного певца, композитора и автора песен Юрия Лозы – поездки в Крым. В этом он признался в комментарии РИА Новости Крым. "Год такой… Я для себя снова распечатал Крым. Я раньше ездил в Крым достаточно часто, у меня жена крымчанка, она из Керчи, и там у меня могилы родителей. Однако когда Крым был украинским, мы туда не ездили. Тягостное ощущение было. А сейчас нам "перекрыли" Болгарию, и мы опять в Крым поехали", – сообщил Лоза.

Крыма Он отметил, что поездок было много: "мы съездили несколько раз в этом году в Крым". Как ранее сообщал ИА Новости Крым, Юрий Лоза приезжал на полуостров во время туристического сезона. По итогам поездки он отметил не самое лучшее состояние нецентральных дорог и удручающее впечатление, производимое Керчью. При этом он положительно отозвался о Крымском мосте и трассе "Таврида".

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