Расследование дела об убийстве шестилетней девочки в Крыму завершено

В Крыму завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя поселка Ленино, который обвиняется в совершении изнасилования шестилетней девочки, насильственных действиях сексуального характера и убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Отмечается, что вечером 31 мая 2020 года жительница поселка Ленино заявила о пропаже шестилетней внучки в полицию. Она сообщила , что девочка уехала с отцом и его друзьями на рыбалку, но домой не вернулась. Тело ребенка нашли первого июня на дне Северо-Крымского канала – недалеко от места, где мужчины распивали алкоголь. В ходе следствия установлено, что близкий друг семьи причастен к изнасилованию и убийству девочки. Мужчина сознался в содеянном и полностью признал свою вину. Оказалось, что мужчины выпивали на берегу канала, ребенок захотел домой, и друг семьи решил проводить девочку. По пути он воспользовался ее беспомощным положением и совершил преступление, после чего столкнул ее в Северо-Крымский канал, где она и утонула. Отмечается, что ранее он уже был судим.