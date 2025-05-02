Раздача листовок на Крымском мосту: в МЧС опровергли новый фейк

Появившаяся в интернете информация о том, что на Крымском мосту распространяют листовки от имени МЧС, является фейком. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

"Уважаемые жители и гости Республики Крым! В сети интернет публикуется фейковая информация о распространении листовок от имени ГУ МЧС России по Республике Крым на подъезде к Крымскому мосту", – сказано в сообщении.

В ведомстве призвали доверять только официальным источникам информации и в случае поступления подозрительных звонков, писем и информации незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.