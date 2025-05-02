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Новости Крыма

Раздача листовок на Крымском мосту: в МЧС опровергли новый фейк

02 мая 2025, 13:13Новости

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Появившаяся в интернете информация о том, что на Крымском мосту распространяют листовки от имени МЧС, является фейком. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

"Уважаемые жители и гости Республики Крым! В сети интернет публикуется фейковая информация о распространении листовок от имени ГУ МЧС России по Республике Крым на подъезде к Крымскому мосту", – сказано в сообщении.

В ведомстве призвали доверять только официальным источникам информации и в случае поступления подозрительных звонков, писем и информации незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

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