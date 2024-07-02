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Новости Крыма

Раздельный сбор мусора в Крыму: какие перспективы

Сегодня, 10:12Общество

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В Крыму в ближайшие годы могут увеличить число контейнеров под раздельный сбор мусора. Об этом РИА Новости Крым и в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил член общественного совета при Министерстве ЖКХ РК Андрей Гаук.

"В Крыму сейчас есть дуальный сбор мусора: органика в один контейнер, все остальное, что подлежит переработке – в другой контейнер. Далее надо переходить на тройной, четверной сбор мусора этапами в два, три года. Надо понимать, куда мы движемся", – сказал Андрей Гаук.

По его словам, на территории полуострова нужно активнее внедрять раздельный сбор мусора. В перспективе должны быть отдельные контейнеры под макулатуру, под пластик и под органику.

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