Раздельный сбор мусора в Крыму: какие перспективы

В Крыму в ближайшие годы могут увеличить число контейнеров под раздельный сбор мусора. Об этом РИА Новости Крым и в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил член общественного совета при Министерстве ЖКХ РК Андрей Гаук.

"В Крыму сейчас есть дуальный сбор мусора: органика в один контейнер, все остальное, что подлежит переработке – в другой контейнер. Далее надо переходить на тройной, четверной сбор мусора этапами в два, три года. Надо понимать, куда мы движемся", – сказал Андрей Гаук.

По его словам, на территории полуострова нужно активнее внедрять раздельный сбор мусора. В перспективе должны быть отдельные контейнеры под макулатуру, под пластик и под органику.