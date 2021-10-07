Размером с кухню: когда ждать появления 10-метровых квартир в Крыму

Тренд на микроквартиры, площадь которых не превышает 20 квадратных метров, может прийти в Крым вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем, думают эксперты. Основная причина этого кроется в чрезвычайно высоких ценах на жилье и ограниченных финансовых возможностях населения и инвесторов, рассказали специалисты рынка недвижимости в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым.

Ранее о тренде на строительство мини-апартаментов площадью 9 квадратных метров заявили московские риелторы. Столица России не стала пионером в строительстве жилья столь малой площади. Эта тенденция присуща многим мегаполисам мира, таким как Париж, Гонконг, Рим и Нью-Йорк, уточняет "Известия".