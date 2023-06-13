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Новости Крыма

Развожаев пригрозил увольнениями за невыход парома на линию в Севастополе

13 июня 2023, 14:54Общество

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Паром "Адмирал Истомин" планируют вывести на линию сегодня, 13 июня, до конца дня, за срывы ранее заявленных сроков губернатор Михаил Развожаев пригрозил увольнением ответственным лицам в правительстве. Об этом рассказал глава города по итогам совещания.

"На сегодняшний день заменили все необходимые детали. Идет пусконаладка. Сегодня до конца дня планируется его выход", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что утром провел совещание на тему срыва сроков выхода парома "Адмирал Истомин", по итогам которого объявил выговор и. о. замгубернатора Павлу Иено и и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станиславу Таматаеву.

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