Крымские следователи организовали проверку по факту нарушения прав ребенка с ограниченными возможностями при перелете из Симферополя в Екатеринбург. Об этом информирует пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Об инциденте правоохранители узнали из социальных сетей. Жительницу Свердловской области, которая вылетала рейсом из Симферополя в Екатеринбург с 10-летним сыном, страдающим тяжелой формой ДЦП, проводник авиакомпании не пустил на борт самолета с необходимым для ребенка специальным креслом.

"Во время полета матери пришлось более трех часов держать сына на коленях. При этом, как отметила жительница Свердловской области, ранее у нее и ребенка при перелетах подобных проблемных ситуаций не возникало", – сообщили в СК.