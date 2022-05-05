Новости Крыма

Ребенок застрял в недостроенном здании Симферополя

05 мая 2022, 12:58Общество

4

В Симферополе спасатели эвакуировали 12-летнего подростка из недостроенного здания. Об этом информирует пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. Ребенок залез на третий этаж недостроенного здания и не смог самостоятельно спуститься вниз. На место оперативно прибыли сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-СПАС" и полиции.

"Спасатели, используя альпинистскую страховку и трехколенную лестницу, спустили парня в безопасное место. Как оказалось, во время прогулки несовершеннолетний симферополец решил взобраться на недостроенное здание, но не рассчитали свои силы и не смог сам спуститься", – сообщили в ведомстве.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Май 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх