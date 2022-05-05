Ребенок застрял в недостроенном здании Симферополя

В Симферополе спасатели эвакуировали 12-летнего подростка из недостроенного здания. Об этом информирует пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. Ребенок залез на третий этаж недостроенного здания и не смог самостоятельно спуститься вниз. На место оперативно прибыли сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-СПАС" и полиции.

"Спасатели, используя альпинистскую страховку и трехколенную лестницу, спустили парня в безопасное место. Как оказалось, во время прогулки несовершеннолетний симферополец решил взобраться на недостроенное здание, но не рассчитали свои силы и не смог сам спуститься", – сообщили в ведомстве.