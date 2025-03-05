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Новости Крыма

Рецидивист из Керчи изрезал жену ножом

05 марта 2025, 13:32Происшествия в Крыму

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64-летний рецидивист из Керчи едва не зарезал насмерть супругу в пьяной ссоре и теперь пойдет в колонию. Об этом информирует пресс-служба Ленинского районного суда Республики Крым.

По данным суда, в 2022 году мужчина уже был условно осужден на четыре года по статье о причинении тяжкого вреда здоровью человека. Тогда суд назначил ему трехлетний испытательный срок. Однако на путь исправления он не встал. В ноябре 2024 года ударил супругу, а на следующий день во время совместного приготовления обеда и распития самогона в ходе возникшей ссоры нанес ей несколько ножевых ударов.

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