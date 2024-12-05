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Новости Крыма

"Регион добрых дел": Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцев

05 декабря 2024, 11:01Общество

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Крымская команда победила во Всероссийском конкурсе поддержки добровольчества "Регион добрых дел", а волонтер Арсен Исмаилов стал финалистом международной премии за авторскую программу подготовки психологов для помощи бойцам СВО. Об этом в День добровольца (волонтера) рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

"Республика Крым победила во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел", – сказано в сообщении.

Также в этом году одним из финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ стал Арсен Исмаилов с проектом "Zащитникам Отечества". В рамках проекта была разработана уникальная авторская программа подготовки психологов для помощи бойцам и членам их семей, рассказал глава региона.

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